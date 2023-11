Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Montag gegen 14.30 Uhr auf der B 32 zwischen Gammertingen und Hettingen ereignet hat. Ein 78 Jahre alter VW-Fahrer geriet in einer Kurve von der Fahrbahn, fuhr seitlich in einen Erdwall und überschlug sich. Der Polo kam im Graben auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer halfen dem leicht verletzten Mann aus seinem Fahrzeug, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An seinem Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalsachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Bad Saulgau

Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer

Polizisten des Polizeipostens Pfullendorf haben am Montagabend gegen 21.15 Uhr einen Autofahrer gestoppt, der deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Die Beamten waren in der Kaiserstraße auf die auffallend unsichere Fahrweise des 49-Jährigen aufmerksam geworden und gaben ihm Anhaltesignale. Der Mann setzte seine Fahrt zunächst jedoch unbehelligt fort und verursachet dabei nahezu einen Unfall, bevor er seinen Wagen dann in der Friedrich-List-Straße stoppte. Eine Atemalkoholmessung bei dem sichtlich betrunkenen Fahrer zeigte über 2,2 Promille an. Der 49-Jährige musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten an Ort und Stelle ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Weil ein Bekannter des 49-Jährigen versuchte, sich in die Kontrolle einzumischen, mit riskanter Fahrweise zur Kontrollstelle fuhr und mit quietschenden Reifen von dannen zogen, muss der 24-jährige Verkehrsrowdy mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen.

Krauchenwies

Beinahe Unfall verursacht - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem eine 25 Jahre alte VW-Fahrerin am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der L 286 an der sogenannten, umgangssprachlichen "Todeskreuzung" fast einen Verkehrsunfall verursacht hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Polizisten hatten beobachtet, wie die Frau mit ihrem Golf ohne anzuhalten über die Stopp-Stelle rollte. Ein unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Opel, der in Richtung Krauchenwies unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern und fuhr im Anschluss weiter. Zeugen des Vorfalls sowie der Opel-Lenker werden gebeten, sich unter 07552/2016-0 an den Polizeiposten Pfullendorf zu wenden.

Pfullendorf

Kind soll verdächtig angesprochen worden sein

Ermittlungen hat der Polizeiposten Pfullendorf aufgenommen, nachdem ein 10 Jahre altes Kind angibt, am Montagmittag gegen 13.15 Uhr im Bereich der Straßen "Beim Wasserturm" und der Martin-Schneller-Straße verdächtig angesprochen worden zu sein. Demnach soll ein silberner Kleintransporter hinter dem Kind gehalten haben. Drei Männer mit schwarzen Corona-Masken hätten diesem dann angeboten, es nach Hause zu fahren und sollen dabei auch mit Süßigkeiten gelockt haben. Als das 10 Jahre alte Kind ablehnte, soll einer der Männer dieses eigenen Angaben zufolge am Arm gepackt haben, wobei dem Kind durch Schreie und entsprechende Gegenwehr die Flucht gelungen sei. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Personen, die eine entsprechende Situation beobachtet oder sich am Montagmittag im genannten Bereich aufgehalten haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden. Nachdem bereits in der vergangenen Woche ein Kind in Pfullendorf verdächtig angesprochen worden sein soll (wir berichteten am 08.11.), hat die Polizei ihre Streifentätigkeit an relevanten Örtlichkeiten verstärkt. Ein weiterer Fall, bei dem ein Kind in den vergangenen Tagen zunächst angab, auf dem Schulhofgelände von Unbekannten mit einem Absperrband gefesselt worden zu sein, hat sich zwischenzeitlich als frei erfundene Geschichte herausgestellt.

