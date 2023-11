Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Von Unbekanntem obszön angesprochen und bedroht

Von einem bislang unbekannten Mann ist eine 22-Jährige am Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr in der Eisenbahnstraße mehrfach auf obszöne Weise angesprochen und schließlich beleidigt und bedroht worden. Der Unbekannte sprach die junge Frau unvermittelt an und forderte sie wiederholt zum Geschlechtsverkehr auf. Nachdem die Frau dies energisch ablehnte, wurde der Unbekannte aggressiv und beleidigte und bedrohte die 22-Jährige verbal. Als eine Fußgängerin hinzukam, ließ der Mann von der Frau ab und ging in Richtung Roßstraße davon. Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 165 bis 175 cm groß gewesen sein und hellblonde kurze Haare mit sogenanntem Boxerschnitt gehabt haben. Er trug zur Tatzeit eine hellblaue Jeansjacke, eine Jogginghose, eine schwarze Cap und einen schwarzen Rucksack. Außerdem hatte er weiße In-Ear-Kopfhörer in den Ohren. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen. Ebenso wird die bislang unbekannte Zeugin des Vorfalls gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Ravensburg

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall davongefahren. Den Angaben einer 38-jährigen VW-Lenkerin zufolge sei diese in der Nikolausstraße an geparkten Fahrzeugen vorbeigefahren, als ihr der Unbekannte entgegengekommen sei. Da dieser nicht äußerst weit rechts gefahren sei, habe er den VW am hinteren linken Kotflügel gestreift und sei danach weitergefahren. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und sucht nach einem silbernen Opel, möglicherweise des Typs Zafira. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Betrunken gefahren und Unfall verursacht

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 62-jähriger Pkw-Lenker, der einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weingarten am Montagabend gegen 21:30 Uhr auf der B 30 bei Gaisbeuren durch sein beschädigtes Fahrzeug aufgefallen ist. An dem Wagen war der vordere linke Reifen zerstört, bei der Fahrt auf der Felge kam es zur Lärm- und Funkenentwicklung. Im Rahmen der folgenden Kontrolle wurde bei dem 62-Jährigen ein Atemalkoholwert von rund 1,8 Promille festgestellt. Offenbar hatte der Mann auf seiner Fahrt von Oberzell in Richtung Bad Waldsee zuvor einen Unfall verursacht. Eine Unfallstelle konnte bislang jedoch noch nicht gefunden werden. Der Fahrer musste sich in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Wangen-Neuravensburg

Einbrüche in zwei Firmengebäude

In zwei Firmengebäude in Neuravensburg brach möglicherweise ein und derselbe Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes ein. Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschaffte er sich gewaltsam Zugang zu Büroräumlichkeiten einer Firma in der Kellerbühlstraße. Dort stahl er neben Bargeld auch weitere Wertgegenstände. In der Nacht von Sonntag auf Montag brach er ebenfalls mit Gewalt das Fenster eines Betriebs in der Straße "Föhlschmitten" auf und gelangte so in die Betriebsräume. Auch hier entwendete er vorgefundenes Bargeld. In beiden Fällen entkam der Täter unerkannt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0.

Argenbühl

Unfallflucht

Nach einem Lkw sucht der Polizeiposten Isny nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmittag gegen 13 Uhr auf der L 265. Das Fahrzeug habe die Strecke von Christazhofen in Richtung Ried befahren und sei dabei nicht äußerst rechts gefahren. Dadurch kam es zum Streifvorgang mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden Lkw, wodurch dieser abbrach und einen hinterherfahrenden Pkw traf und beschädigte. Hierdurch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/976550 entgegengenommen.

Leutkirch

Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Mindestens drei Anrufe falscher Polizeibeamter wurden dem Polizeirevier Leutkirch am Montagabend gemeldet. Die Telefonate gingen zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr bei den Betroffenen ein. In allen Fällen wurde von angeblichen Straftaten berichtet und von Listen, die im Rahmen der Ermittlungen aufgefunden wurden und auf denen die Adressen der Angerufenen vermerkt seien. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsabsicht, woraufhin die Telefonate abrupt abgebrochen wurden, sodass der Polizei bislang kein Schaden bekannt wurde. Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs wurden eingeleitet. Hinweise zu dieser weit verbreiteten Betrugsmasche und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Kißlegg - A 96

Geschwindigkeitsmessung bei Regen führt zu ernüchternder Erkenntnis

Offenbar das Risiko von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn völlig unterschätzt hat eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern am Montagvormittag auf der A 96. Im Rahmen einer von Beamten der Verkehrspolizei Kißlegg durchgeführten Geschwindigkeitsmessung in der Zeit von 8:40 bis 10:10 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Kißlegg mussten etliche und teils erhebliche Verstöße festgestellt werden, die nun Bußgelder und teilweise auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Bei durchgehendem, teils kräftigem Regen und einer dadurch laut Verkehrszeichen gültigen Höchstgeschwindigkeit bei Nässe von 80 km/h wurden 814 Fahrzeuge gemessen, von denen rund jedes vierte zu schnell unterwegs war. Die 203 Betroffenen entsprechen einem erschreckenden Anteil von 24,94%. Insgesamt 25 Fahrzeuge wurden dabei sogar mit über 120 km/h, die beiden unrühmlichen Spitzenreiter mit 137 km/h erfasst. Bei Regen stellt plötzlich auftretendes Aquaplaning insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten eine erhebliche Gefahr dar. Durch Wasseransammlungen, beispielsweise in Spurrillen, kann ein Fahrzeug unvermittelt unkontrollierbar werden, ein Unfall ist oft unvermeidlich. Dadurch gefährden die Raser nicht nur sich selbst, auch für Unbeteiligte steigt das Risiko, in einen unverschuldeten Unfall, manchmal mit schweren Folgen, verwickelt zu werden. Daher appelliert die Polizei dringend, die Geschwindigkeit stets den aktuellen Fahrbahn-, Sicht- und Witterungsverhältnissen anzupassen und Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten.

