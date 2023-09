LPI-GTH: Sachschaden an Ferienhaus- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 09. September, 23.40 Uhr und gestern, 07.05 Uhr begaben sich bislang unbekannt gebliebene Personen auf einen Wertstoffhof in der Straße "Am Kesselbrunn". In der weiteren Folge entwendeten die Unbekannten Kupferkabel im Wert von ungefähr 3.000 Euro. Zum Abtransport des Beutegutes wurde offensichtlich ein Fahrzeug verwendet. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt ...

