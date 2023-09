LPI-GTH: Schwer verletzt

Gotha (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 05.30 Uhr, begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu in der Dr.-Troch-Straße geparkten Reisebussen und entwendeten aus diesen anschließend mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff. Weiterhin entstand Sachschaden an den Tankdeckeln. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0238464/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

