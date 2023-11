Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Versuchter Handtaschendiebstahl

Nach einem versuchten Taschendiebstahl am Samstag gegen 23 Uhr im Bereich der Seestraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Eine 23-jährige Frau gibt an, zwischen dem Fährhafen und dem Hinteren Hafen unterwegs gewesen zu sein, als ein Unbekannter auf einem E-Scooter nach ihrer umgehängten Handtasche griff. Ihr gelang es, die Tasche festzuhalten, woraufhin der Unbekannte ohne zu stoppen das Weite suchte. Der Täter wird als etwa 25 bis 27 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine normale Statur und einen Drei-Tage-Bart. Er trug dunkle Kleidung, unter anderem eine dünn geriffelte schwarze Daunenjacke, weiße Turnschuhe und hatte eine Cap auf. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Einbruch

Einbrecher waren zwischen Mittwoch und Sonntag in einem Haus in der Berger Straße aktiv. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, schoben einen Rollladen nach oben und verschafften sich dann über die Terrassentüre Zutritt zum Haus. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie sämtliche Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Mittwochmittag und Sonntagnachmittag Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Informationen rund um das Thema Einbruchsschutz finden Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.kein-bruch.de. Ansprechpartner stehen Ihnen auch für persönliche Beratungen bereit, sei es am Telefon unter Tel. 07541/3614251, oder bei einem kostenlosen Vor-Ort-Termin.

Friedrichshafen

Radfahrer prallt gegen geparkten Pkw und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Radfahrer ist am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in der Dornierstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda geprallt und hat im Anschluss einfach das Weite gesucht. Ein Zeuge war auf den Unfall im Bereich der Kapitän-Wagner-Straße aufmerksam geworden und verständigte die Polizei, als der Radler sich aufrichtete und in Richtung Kluftern davonfuhr. Durch den wuchtigen Zusammenstoß entstand am Auto rund 5.000 Euro Sachschaden. Eine Fahndung nach dem Unfallverursacher, der mutmaßlich Blessuren davongetragen haben könnte, blieb am Abend ohne Erfolg. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Weil er im Verdacht steht, am Sonntagabend alkoholisiert einen Unfall gebaut zu haben, ermittelt die Polizei gegen einen 33-Jährigen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 22.45 Uhr mit seinem Wagen auf der K 7709 von Laimnau in Richtung Tannau unterwegs. Im Bereich der Einmündung nach Wiesertsweiler überfuhr er eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und kam erst einige Meter später zum Stehen. Entgegen der Angabe eines Unfallzeugen stritt er ab, selbst gefahren zu sein. Weil die Polizisten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch beim 33-Jährigen wahrnahmen, musste er in einer Klinik eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. An seinem Seat entstand bei dem Unfall rund 4.000 Euro Sachschaden. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Tettnang

Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Pkw

Schwere Verletzungen hat sich eine 39-jährige Predelec-Fahrerin zugezogen, als sie am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr in einen Unfall verwickelt war. Ein 58 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr vom Ziegelweg in Richtung Langenargener Straße, übersah im Bereich der Einmündung die von links kommende Radfahrerin und nahm dieser die Vorfahrt. Die Radfahrerin, die aufgrund des Regens in einer Hand einen Regenschirm hielt, konnte nicht rechtzeitig bremsen. Sie stieß in die Fahrerseite, wurde über die Windschutzscheibe abgeworfen und stürzte zu Boden. Die 39-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen und musste nach der Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden. Der 58-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro.

Überlingen

Alkoholisierte Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 31 im Bereich der Abfahrt Nußdorf hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Eine 35-Jährige steht im Verdacht, mit etwa drei Promille in Richtung Friedrichshafen unterwegs gewesen und mit ihrem Seat von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Nachdem der Wagen in einem Gebüsch zum Stehen gekommen war, stiegen die beiden Insassen aus und baten einen Unfallzeugen nach einer Mitfahrgelegenheit. Weil dieser ablehnte und stattdessen die Polizei kontaktierte, ergriffen die 35-Jährige und ihr unbekannter Begleiter die Flucht. Eine Polizeistreife konnte die Frau im Rahmen der Fahndung antreffen. Sie musste die Beamten aufgrund ihrer deutlichen Alkoholisierung in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben sowie auch ihren Führerschein abgeben. Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, dürfte rund 5.000 Euro Sachschaden entstanden sein, am angrenzenden Flurstück wird dieser auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der 35-Jährigen drohen nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

Überlingen

Polizisten entdecken Indoor-Plantage

Beamte des Polizeireviers Überlingen sind bei einem Polizeieinsatz am Sonntagvormittag quasi zufällig auf eine Indoor-Plantage gestoßen. Die Beamten wurden zu einem Streit in einer Wohnung im Bereich Überlingen gerufen. Im Treppenhaus stießen sie auf einen der Beteiligten, der eine deutliche Marihuana-Duftfahne hatte. Auf Ansprache versuchte der 45-Jährige, zügig davonzulaufen. Weil sich der Verdacht bei der folgenden Personenkontrolle erhärtete, erwirkten die Polizisten über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. In dieser fanden sie eine Indoor-Plantage mit acht Cannabis-Pflanzen sowie mehreren Stecklingen und beschlagnahmten darüber hinaus auch bereits zahlreiche getrocknete Marihuana-Blüten. Der Mann wird nun wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Salem

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Polizisten haben am Sonntagmittag kurz nach 13 Uhr einen Autofahrer gestoppt, der offenbar deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Beamten hatten bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch bei dem 31-jährigen Mann hinterm Steuer festgestellt. Weil ein Test den Verdacht bestätigte und über 2,5 Promille anzeigte, musste der 31-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte der Mann im Anschluss nicht. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Den 31-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

