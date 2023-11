Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher am Werk

In den Verkaufsraum eines Händlers in der Deisenfangstraße hat im Zeitraum zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte gelangte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten, durchsuchte diese und entwendete Bargeld. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Mit über drei Promille im Graben gelandet

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte ein 53-jähriger Autofahrer, dessen Fahrt am Samstag gegen 19 Uhr in einem Graben neben der K 7981 zwischen Karrer und Oberzell geendet hat. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge war der Mann in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in dem dortigen Graben gelandet. Mehrere Versuche des 53-Jährigen, den Wagen aus dem Graben zu manövrieren, scheiterten und der Pkw rutschte aufgrund des feuchten Erdreichs jedes Mal zurück. Dabei stieß dieser zweimal gegen die Grabenwand, wodurch an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 3,4 Promille, weshalb der 53-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.

Ravensburg

Rauchmelder löst aus - Polizei findet zufällig Drogen

Angebranntes Essen hat in der Wohnung eines 44-Jährigen in der Zeppelinstraße am Samstag gegen 15.30 Uhr den Rauchmelder ausgelöst. Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, fanden den 44-Jährigen bewusstlos in seiner verrauchten Wohnung. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, wo dieser sein Bewusstsein wiedererlangte. Eine ebenfalls alarmierte Polizeistreife entdeckte unterdessen eine Kleinstmenge Betäubungsmittel in der Wohnung und stellte dieses sicher. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte, war diese wieder bewohnbar. Sachschaden entstand nicht. Der 44-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen des Drogenbesitzes zu rechnen.

Horgenzell

Alkoholisiert am Steuer

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 59-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Samstag kurz vor 22 Uhr gestoppt hat. Bei der Kontrolle des 59-Jährigen schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,5 Promille ergeben hatte, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Seinen Führerschein musste der 59-Jährige an Ort und Stelle abgeben. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Waldsee

Scheibe an Fahrzeug beschädigt

An einem Mercedes, der im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag auf einer Wendeplatte in der Mühlwiesenstraße abgestellt war, haben Unbekannte versucht, die Scheibe der Fahrertür einzuschlagen. Anwohner hatten in der Nacht gegen 4.30 Uhr zwei Personen auf einem Moped ohne Licht wegfahren sehen. Die Polizei, die wegen Sachbeschädigung ermittelt, schließt nicht aus, dass die Tat in Zusammenhang mit dem Duo steht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wolpertswende

Geparkten Pkw angefahren und das Weite gesucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein Unbekannter am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr einen BMW touchiert und im Anschluss das Weite gesucht hat. Der Wagen war auf einem Parkplatz am Bahnhof in Mochenwangen abgestellt. Der unbekannte Fahrzeuglenker streifte den BMW hinten rechts und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern zu melden.

Bergatreute

17-Jähriger auf Spritztour

Mit dem Auto einer Familienangehörigen und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, ist ein 17-Jähriger am Sonntagmittag zu einer Spritztour aufgebrochen. Nachdem die Angehörigen gegen Abend das Fehlen des Wagens festgestellt und die Polizei verständigt hatten, konnten die Beamten den Jugendlichen zusammen mit dem Fahrzeug im Ravensburger Stadtgebiet antreffen. Sie brachten den 17-Jährigen nach Hause. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Wangen

Ohne Führerschein und alkoholisiert am Steuer

Deutlich über ein Promille hatte ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntag kurz nach 22 Uhr intus, als er im Stadtgebiet in eine Polizeikontrolle geraten ist. Die Beamten brachten den Mann zur Blutentnahme in eine Klinik. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

Vogt

Polizei kontrolliert verdächtiges Fahrzeug - Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Landesstraße zwischen Vogt und Karsee durch sein verdächtiges Verhalten auf sich aufmerksam gemacht und muss nach der Polizeikontrolle mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der 31-Jährige fiel einer Polizeistreife auf, weil er zunächst am Fahrbahnrand parkte und anschließend mit eingeschalteter Warnblinkanlage wendete. Als der Fahrer schließlich auf einen Parkplatz abbog und die Fahrzeugbeleuchtung ausschaltete, nahmen die Beamten ihn genauer unter die Lupe. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten bereits deutlicher Alkoholgeruch entgegen, ein Test ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist der 31-Jährige nicht. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis waren die Folge für den 31-Jährigen.

Leutkirch

Autofahrer schläft am Steuer ein

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 47-jähriger Ford-Fahrer rechnen, der am Sonntagmorgen auf der A 96 eigenen Angaben zufolge am Steuer seines Wagens eingeschlafen ist. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem der 47-Jährige zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd Schlangenlinien über alle Fahrstreifen hinweg gefahren war. Die Beamten konnten das Fahrzeug schließlich bei Leutkirch stoppen. Der völlig übermüdete 47-Jährige legte freiwillig eine Pause ein. Er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

