Mochenwangen

Autofahrer streift geparkten Pkw und flüchtet

Einen am Fahrbahnrand abgestellten silbernen Audi streifte in der Zeit zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Mochenwangen in der Kirchstraße. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Am geparkten Audi wurde die komplette Fahrerseite zerkratzt, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 5000.- Euro entstand.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter 0751/8036666 zu melden. Beim Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen VW handeln.

