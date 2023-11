Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht

Am Freitagabend zwischen 16:45 und 22:00 Uhr wurde auf dem Parkdeck vom Kaufland ein schwarzer 1er BMW an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Auf Grund der Beschädigungen am BMW ist davon auszugehen, dass am Pkw des Unfallverursachers eine Anhängerkupplung angebracht sein müsste. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann wird gebeten sich unter T. 07571/1040 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

