Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Brand in Keller

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Magnolienweg zu einem Brand in einem Kellerabteil. Ein Bewohner verständigte die Feuerwehr, nachdem er von einem weiteren Bewohner auf eine Rauchentwicklung aufmerksam gemacht wurde. Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, wodurch größerer Schaden abgewendet werden konnte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, der Sachschaden dürfte sich im dreistelligen Bereich bewegen. Neben einer Polizeistreife war die Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu der Brandentstehung kam ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Polizeirevier Überlingen übernommen wurden.

Sipplingen

Brand in Handwerksbetrieb

Zu einem kleineren Brand kam es am Freitagabend gegen 19:30 Uhr in einem Handwerksbetrieb im Industriegebiet. Den ersten Ermittlungen zufolge geriet der Inhalt eines Eimers in Brand, der in der Folge auf einen Werkstattwagen übergriff. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zwei Personen haben Rauchgase eingeatmet und werden diesbezüglich medizinisch untersucht. Wie es zu dem Brand kam wollen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen herausfinden. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe der Auslöser sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell