Friedrichshafen

Ermittlungen nach Personenkontrolle

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers Friedrichshafen gegen zwei junge Männer. Bei einer Personenkontrolle im Stadtgebiet durch eine Streife der Wasserschutzpolizei fanden die Beamten in der Bekleidung eines 20-Jährigen etwa 15 Gramm Haschisch, sein 18 Jahre alter Begleiter hatte einen Joint dabei. Die Polizeibeamten stellten die Drogen sicher, die Heranwachsenden müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Friedrichshafen

Senior verletzt sich bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Paulinenstraße zog sich ein 88-jähriger Mann Verletzungen zu. Der Senior war mit seinem vierrädrigen Elektro-Roller unterwegs und wechselte über einen Bordstein unachtsam auf die Fahrbahn. Ein 42 Jahre alter Ford-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 88-Jährige stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt.

Langenargen

Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr in der Tiefgarage Schloss Montfort in der Unteren Seestraße Radmuttern an einem Pkw gelöst hat, ermittelt der Polizeiposten Langenargen. Der Fahrer bemerkte die zum Teil gänzlich herausgeschraubten Muttern glücklicherweise vor Fahrtantritt, sodass kein Sachschaden entstand. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Oberteuringen

Von Fahrbahn abgekommen

Etwa 15.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei Hefigkofen ereignet hat. Ein 63 Jahre alter Renault-Fahrer war von Markdorf kommend in Richtung Ravensburg unterwegs und kam aus unbekannter Ursache über die Gegenfahrspur von der Fahrbahn ab, wo sein Wagen gegen die Leitplanke prallte. Der 63-Jährige kam mit dem Schrecken davon, an seinem Renault dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Bermatingen / Markdorf

Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Einbruch in Rathaus

Nach dem Einbruch in das Bermatinger Rathaus Mitte Juli ist es den Ermittlern des Polizeipostens Markdorf gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Die Beamten sicherten bei akribischer Tatortarbeit eine Blutspur und gaben diese zur Auswertung. Die DNA-Analyse ergab einen Treffer und führte die Ermittler auf die Spur eines 40-Jährigen, der nun im dringenden Verdacht steht, für den Einbruch verantwortlich gewesen zu sein.

Deggenhausertal

Feuer auf Baustelle - Polizei ermittelt

Mutmaßlich ein weggeworfener Zigarettenstummel war am Donnerstag gegen 13 Uhr die Ursache für einen Brand auf einer Baustelle im Gewerbegebiet Untersiggingen. Eine Isolierungsfolie war auf einer Länge von etwa vier Metern in Brand geraten. Arbeitern gelang es, den Brand mittels Feuerlöschern rasch einzudämmen und weitestgehend zu löschen. Neben der Feuerwehr rückten Beamte des Polizeipostens Markdorf aus. Die Polizisten ermitteln nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, bei der rund 1.000 Euro Sachschaden entstanden ist.

Bermatingen

Autofahrer mit 3,3 Promille gestoppt

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 64-jähriger Mann rechnen, den Polizisten am Donnerstagmittag in Bermatingen kontrolliert haben. Ein Zeuge war an einer Tankstelle auf den Mann aufmerksam geworden, der offenbar nicht nur sein Auto, sondern auch sich selbst ordentlich "betankt" hatte. Nachdem der 64-Jährige augenscheinlich deutlich alkoholisiert in seinen Wagen stieg und davonfuhr, kontaktierte der Beobachter die Polizei. Weil eine Atemalkoholmessung in der Kontrolle des Mannes über 3,3 Promille anzeigte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten dem 64-Jährigen die Weiterfahrt und behielten einen vierstelligen Euro-Betrag als Sicherheitsleitung von ihm ein, weil der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

