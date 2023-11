Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beim Überholen touchiert - Rollerfahrer verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 28 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 21.30 Uhr erlitten. Eine 65-jährige Renault-Fahrerin wollte den Motorroller-Lenker in der Wilhelmstraße überholen und touchierte diesen dabei versehentlich. Der 28-Jährige stürzte und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden fiel gering aus.

Ravensburg

Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat ein Auffahrunfall am Donnerstag gegen 7.30 Uhr gefordert. Eine 38-jährige VW-Fahrerin musste auf der L 288 Höhe Schlegel verkehrsbedingt abbremsen, was eine nachfolgende Transporter-Lenkerin zu spät erkannte und auffuhr. Die 38-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Ravensburg

Kriminalpolizei sucht nach Vorfall im Zug Zeugen

Zu einem Vorfall, der sich am Montag zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr im Zug zwischen Weissenau und dem Bahnhof Ravensburg zugetragen haben dürfte, sucht das Kriminalkommissariat Ravensburg Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll ein 41-Jähriger während der Fahrt einen epileptischen Anfall erlitten haben. Mutmaßlich währenddessen schlug ein bislang unbekannter Täter auf den 41-Jährigen ein und entwendete dessen Rucksack und Mobiltelefon. Der Unbekannte stieg mutmaßlich zusammen mit einer weiblichen Begleitung am Ravensburger Bahnhof aus, während das Opfer bis Weingarten weiterfuhr. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den beteiligten Personen geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg melden.

Bad Waldsee

Unter Drogen hinterm Steuer

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 45-Jährigen zu, den Polizeibeamte am Donnerstag gegen 21 Uhr im Stadtgebiet am Steuer seines Wagens kontrolliert haben. Da die Polizisten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss feststellten, ordneten sie eine Blutentnahme an. Bei einer Durchsuchung des 45-Jährigen und dessen Fahrzeug fanden die Beamten zudem mehrere Gramm Drogen sowie verbotene Messer und Gegenstände. Der 45-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Er muss zudem mit mehreren Wochen Fahrverbot rechnen.

Aulendorf

Technischer Defekt aktiviert Feueralarm

Aufgrund eines technischen Defekts hat am Donnerstag kurz nach 12 Uhr im Gebäude des Gymnasiums in der Schussenrieder Straße eine Deckenlampe zu brennen begonnen. Mehrere Schüler und Lehrkräfte löschten die Flammen rasch, sodass nur geringer Sachschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr, die alarmiert worden war, konnte zeitnah wieder abrücken.

Ebersbach-Musbach

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 23-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch kurz nach 16 Uhr auf der L 285 zwischen Musbach und Boos die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Der 23-Jährige kam offenbar zunächst nach rechts aufs Bankett, steuerte gegen und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem 23-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb der 23-Jährige im Krankenhaus Blut und seinen Führerschein abgeben musste. Um das Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Wangen

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der K 8007 zwischen Beutelsau und Wangen sind am Donnerstag kurz nach 17 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 50-jähriger VW-Lenker erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 57-jährige Seat-Fahrer verkehrsbedingt halten musste und fuhr wuchtig auf. Bei der Kollision erlitten sowohl der 57-Jährige als auch sein 56-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte beide Männer in eine Klinik. Am VW des 50-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, am Seat ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge.

Bodnegg

Lkw-Anhänger gerät ins Schlingern - Unfall

Leichte Verletzungen hat der 51-jährige Fahrer eines Sprinters am heutigen Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Kofeld und Amtzell erlitten. Ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer war mit seinem Gespann von Wangen in Richtung Ravensburg unterwegs, als sein Anhänger ins Schlingern geriet und auf Höhe Kammersteig mit dem entgegenkommenden Sprinter kollidierte. Weil er eigenen Angaben zufolge den Unfall nicht bemerkt hatte, fuhr der 35-Jährige weiter und verständigte erst später die Polizei. Am Sprinter entstand durch den Unfall indes ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 51-Jährigen am Unfallort. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeipostens Vogt fest, dass der Anhänger am Lkw nicht richtig gekoppelt gewesen sein dürfte. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler etwaige Zeugen, denen der Milchlaster mit dem mutmaßlich schlingernden Anhänger aufgefallen ist, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch

Polizei findet bei Kontrolle Drogen

Den richtigen Riecher hat eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg am Donnerstag kurz nach 20.30 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle auf der B 465 in Reichenhofen bewiesen. Bereits zu Beginn der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginnern wahr. Beim 22-jährigen Beifahrer fanden die Polizisten in der Folge einen Joint, ein weiterer gleichaltriger Mitfahrer hatte ein Päckchen mit knapp 50 Gramm Marihuana bei sich. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und zeigten beide Männer bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Wurzach

Unbekannter schlägt Scheiben an Auto ein

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 13.45 Uhr und 14.25 Uhr an einem Pkw sämtliche Scheiben bis auf die Frontscheibe eingeschlagen und die Kennzeichenschilder entwendet. Die Besitzerin des Renault hatte den Wagen am Waldrand der Klarenstraße an der Ecke des Gemeindeverbindungswegs am "Hasenweiher" abgestellt, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Bei ihrer Rückkehr etwa 40 Minuten später stellte sie den beschädigten Pkw fest. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt und prüft, ob ein Zusammenhang zu einem gleich gelagerten Fall besteht, der sich am Dienstag bei Holdenreute ereignet hat (wir berichteten). In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07524/2013 zu melden. Insbesondere der Fahrer einer APE, der kurz nach 14 Uhr an dem Renault vorbeigefahren sein dürfte, möge sich bei den Beamten melden.

