Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Lagerhalle

Täter schlagen Scheibe ein

Goch (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. September 2023) sind unbekannte Täter durch eine eingeschlagene Scheibe in die Lagerhalle einer Firma an der Klever Straße eingedrungen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Smartphones. Bei der Tat wurden zwei dunkel gekleideten Personen gegen 23:00 Uhr in der Halle von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

