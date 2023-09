Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Betrug via Messenger Dienst

Falsche Tochter bittet um Überweisung

Kerken (ots)

Opfer eines Betrugs per Messenger-Dienst ist jetzt eine 67-Jährige aus Kerken geworden. Eine Person meldete sich per WhatsApp Messenger mit einer unbekannten Nummer und gab sich als ihre Tochter aus. Angeblich habe sie ein neues Handy und deshalb auch eine neue Nummer. Im Laufe der Konversation bat die angebliche Tochter in den Textnachrichten darum, in ihrem Auftrag eine Rechnung zu begleichen, da mit ihrem Handy noch kein Online-Banking möglich sei. Der Bitte kam die 67-Jährige nach, obwohl sie die Betrugsmasche eigentlich kannte, denn ihre Tochter hatte zuvor wirklich vom Kauf eines neuen Mobiltelefons gesprochen. Es entstand ein finanzieller Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche: - Wenn Sie von einer Ihnen bekannten Person unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Seien Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messengerdienste misstrauisch und überprüfen Sie diese eingehend. - Verschärfen Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. - Falls Sie nach einer Aufforderung bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. - Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf, denn dieser ist für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen von Bedeutung. (ms)

