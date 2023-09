Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 04.09.2023: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 13-Jährigen Vermissten aus Wachtendonk

Kreis Kleve / Wachtendonk (ots)

Die vermisste 13-jährige Jugendliche, die seit Dienstag (29. August 2023) nicht mehr in die Wohneinrichtung in Wachtendonk zurückgekehrt war, hat sich am gestrigen Abend (4. September 2023) bei der Polizei in Geldern gemeldet und wurde einem Sorgeberechtigten übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-Jährigen aus Wachtendonk wird deshalb zurückgenommen. Es wird gebeten, das Foto des Mädchens von den Websites zu nehmen. Vielen Dank für die Mitfahndung. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell