Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Automatenaufbrecher flüchten und lassen Auto zurück

Hamm-Herringen (ots)

Am Dienstag, 8. November, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht gegen 4 Uhr drei Männer, die sich an einem Zigarettenautomaten an der Holzstraße zu Schaffen machten.

Die Männer waren gerade dabei, Zigarettenschachteln aus dem Automaten zu nehmen und in einem Müllsack zu verstauen.

Der Zeuge sprach die Männer aus seinem Auto heraus an, woraufhin einer der Täter einen Teleskopschlagstock aus seiner Jacke zog.

Anschließend flüchtete einer der Männer zu Fuß in Richtung Buschkampstraße, während die anderen beiden zu einem geparkten Opel Astra liefen und damit über die Waldenburger Straße in den Bocksheideweg fuhren. Hier stellten sie den Wagen ab, stiegen aus und liefen in Richtung einer Baustelle am Ende der Sackgasse.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte bei ihrer Fahndung die Täter zwar nicht mehr antreffen, stellte aber den Opel mit polnischen Kennzeichen sicher. Der blaue Müllsack mit etwa 200 Zigarettenschachteln befand sich noch auf der Rückbank. Mögliches Tatwerkzeug konnte im Kofferraum aufgefunden werden. An dem Automaten entstand Sachschaden.

Der Zeuge kann zwei der Männer beschreiben. 1. Person: etwa 1,90 Meter groß, zirka 50 Jahre alt, schwarz gekleidet 2. Person: kräftige Statur, rundliches Gesicht, trug weiße Oberbekleidung und einen roten Trainingsanzug und führte den Teleskopschlagstock mit

Hinweise zu den Aufbrechern werden von der Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell