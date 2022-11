POL-HAM: Haftbefehle in der Innenstadt vollstreckt

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem erneuten Einbruch in eine Lagerhalle eines Recyclingbetriebes an der Straße Am Ortsgüterbahnhof erbeuteten die Täter Aluminium und Kupferkabel. Die Einbrecher drangen zwischen Freitag, 4. November, 16.30 Uhr, und Montag, 7. November, 9.30 Uhr, gewaltsam in eine Lagerhalle ein, indem sie ein Loch in eine Betonwand schlugen. Hier ...

