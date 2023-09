Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grauer Opel Corsa beschädigt

Geldern (ots)

Am Samstag (2. September 2023) gegen 12:15 Uhr parkte eine 23-jährige Frau auf einem Geschäftsparkplatz an der Klever Straße in Geldern-Veert mit ihrem grauen Opel Corsa rückwärts aus. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem weißen Kastenwagen und wurde an der Heckstoßstange beschädigt. Der Fahrer des Kastenwagens, der ebenfalls ausgeparkt hatte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die 23-Jährige aus Geldern wandte sich an die Polizei und erstattete Strafanzeige wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer des Kastenwagens geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell