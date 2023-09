Kevelaer-Kervenheim (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (2. September 2023) haben sich unbekannte Täter an einem schwarzen Audi Q7 zu schaffen gemacht, der auf einem Parkplatz an der Straße Et Grotendonk abgestellt war. Sie bockten den Wagen auf Bauzaun-Standfüße und montierten die Reifen samt Felgen ab. Zudem schlugen die Unbekannten Heck- und Frontscheibe des Audis ein und rissen die Seitenspiegel ...

