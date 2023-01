Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge forderte sechs Verletzte

Ratzeburg (ots)

31. Januar 2023 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.01.2023 - Einhaus

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Nachmittag (30.01.2023) kam es auf der B 207 bei Einhaus zu einem Teilfrontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen, bei denen zwei Personen zum Teil schwer und vier Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger Möllner mit einem VW Caddy die B 207 aus Lübeck kommend in Richtung Ratzeburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Caddy-Fahrer in Höhe Einhaus auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er teilfrontal mit einem entgegenkommenden Citroen C 3 einer 41-jährigen Lübeckerin zusammen. Diese und ihre 15-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der VW-Fahrer sowie seine drei Mitfahrer im Alter von 6,8 und 9 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Klärung des Unfallgeschehens ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die B 207 bis 22.10 Uhr voll gesperrt.

Das Polizeirevier in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Unfallzeugen. Da ein Bus der Linie 8710 von Lübeck mit Fahrtziel Mölln ZOB unmittelbar hinter dem VW Caddy gefahren sei, werden insbesondere diese Fahrgäste gebeten sich zu melden, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten nehmen unter der Telefonnummer 04541/809-0 ihre Beobachtungen entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

