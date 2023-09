Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

Mofafahrer bei Kollision mit PKW verletzt

Kerken-Nieukerk (ots)

In Kerken-Nieukerk hat sich am Montag (4. September 2023) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein jugendlicher Mofafahrer verletzt hat. Der 16-Jährige aus Kerken war gegen 08:10 Uhr auf der Straße Neesendyck unterwegs und querte die Klever Straße (B9) in Richtung Krummsteeg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mini One einer 40-jährigen Autofahrerin aus Kerken. Der 16-Jährige wurde auf den PKW aufgeladen und stürzte dann auf die Straße. Da-bei zog er sich Verletzungen zu, weshalb ein Rettungswagen ihn eine Klinik brachte. Dort wurde der Jugendliche zur Beobachtung stationär aufgenommen. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an Mini und Mofa entstand Sachschaden. (cs)

