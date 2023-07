Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn

Polizei Fehmarn sucht nach einer Zeugin

Lübeck (ots)

Am Sonntag (23.07.2023) fuhr ein dunkelgrauer Ford C-Max im Landkirchener Weg aus dem Kreisverkehr an den Supermärkten in Richtung Bundesstraße 207 heraus. Dabei kam es fast zu einer Kollision mit einer querenden Fußgängerin, die gerade noch beiseite springen konnte. Die Polizei Fehmarn sucht nun nach dieser jungen Frau.

Zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr des Sonntagnachmittags kam es zu zwei Auseinandersetzungen zwischen einem Verkehrsteilnehmer und dem Fahrer eines grauen C-Max mit Pinneberger Kennzeichen. Zwischen den beiden Streitgesprächen zeigte der Fahrer des C-Max ein provokantes und auffälliges Fahrverhalten. Unter anderem fuhr er mit rasantem Tempo aus dem Kreisverkehr Gertrudenthaler Straße/Landkirchener Weg in Richtung B207 heraus.

Eine junge Frau, die gerade den Fußgängerüberweg an der Ausfahrt passierte und bereits in der Fahrspur des Fords war, musste zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Die junge Frau konnte nicht näher beschrieben werden, wird nun aber als wichtige Zeugin gesucht. Die Frau selbst weitere Zeugen, die Angaben zu ihr oder auch zum Verhalten des Autofahrers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation auf Fehmarn in Verbindung zu setzen.

Die Station ist telefonisch unter der Rufnummer 04371-503080 oder per Email über fehmarn.pst@polizei.landsh.de zu erreichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell