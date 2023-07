Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Erste Zwischenbilanz zur 134. Travemünder Woche

Lübeck (ots)

Am Freitag (21.07.) wurde die 134. Travemünder Woche offiziell eröffnet und geht heute in den vierten Veranstaltungstag. Aus polizeilicher Sicht kann das erste Festwochenende als ruhig und überwiegend friedlich bezeichnet werden.

Die mit einer hohen Präsenz anwesenden Einsatzkräfte beendeten den Eröffnungsfreitag ohne nennenswerte Vorfälle und verzeichneten auch am Samstag und Sonntag eine übersichtliche Einsatzlage. Insgesamt wurden 10 Straftaten (2022:24) registriert, wovon es sich bei vier dieser Delikte um körperliche Auseinandersetzungen (2022:8) handelte. Außerdem registrierte die Polizei drei Diebstähle (2022:2) sowie drei Trunkenheitsfahrten (2022:3).

In einem Fall kontrollierten die Beamten in der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22.07.) einen abreisenden Opel-Fahrer auf der Bundesstraße 75 in Fahrtrichtung Lübeck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Dem 25-jährigen Lübecker wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am späten Samstagabend stürzte ein 26 Jahre alter E-Scooter-Fahrer aus Rostock in einer leichten Rechtskurve in der Travemünder Landstraße. Ursächlich dürfte seine Alkoholisierung (1,54 Promille) gewesen sein. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Außerdem wird er sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten und den Führerschein abgeben müssen. Auch auf dem Wasser musste die Polizei eingreifen. Ein 54-jähriger Hamburger steuerte Sonntagabend sein Sportboot im Passathafen mit überhöhter Geschwindigkeit. Während der Kontrolle durch die Wasserschutzpolizei konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der Verdacht bestätigte sich nach einem Atemalkoholtest, der bei 1,56 Promille lag. Dem Bootsführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Über führerscheinrechtliche Konsequenzen wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde entscheiden.

Fünf Personen erhielten infolge ihres störenden Verhaltens Platzverweise (2022:7) und mussten das Veranstaltungsgelände verlassen. Ein 28 Jahre alter Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen, nachdem er torkelnd zwischen dem Fahrzeugverkehr in der Straße Am Leuchtenfeld herumlief und sein Atemalkoholwert 2,5 Promille auswies.

Das Besucheraufkommen am vergangenen Wochenende kann aufgrund wechselnder Witterungsbedingungen als mäßig beschrieben werden. Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten werden diejenigen, die mit ihren PKW anreisen nochmals gebeten, so zu parken, dass andere nicht behindert und vor allem Rettungswege freigehalten werden.

Die Polizeidirektion Lübeck wünscht weiterhin gute Bedingungen für die Segelwettkämpfe sowie ein fröhlich, entspanntes Volksfest an Land.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell