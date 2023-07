Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Unfall in Eutin - Fahrzeugführer kollidiert nach Alkoholgenuss frontal mit Zaun

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Samstag (22.07.) kam es in Eutin zu einem Verkehrsunfall aufgrund von Trunkenheit am Steuer. Dem alleinbeteiligten Tatverdächtigen wurde neben einer Blutprobe auch der Führerschein abgenommen.

Gegen 01:15 Uhr waren Beamte des Polizeireviers Eutin in der Elisabethstraße im Einsatz. In Höhe des Kleinen Eutiner Sees war ein Fahrzeug verunfallt und mit einem Metallzaun kollidiert.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 27-jährige Ostholsteiner alleine mit seinem Ford Fiesta unterwegs und kam aufgrund des vorherigen Alkoholkonsums in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kollidierte anschließend frontal mit einem Metallzaun und kam somit zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Nachdem die eingesetzten Polizeibeamten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellten, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,47 Promille.

Dem Tatverdächtigen wurde auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Der insgesamt durch den Unfall entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen nach bei etwa 8.000 Euro.

Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell