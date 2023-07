Lübeck (ots) - Am Donnerstag (20.07.2023) hatte es ein Ostholsteiner in seinem SUV mit Anhänger offenbar besonders eilig. Er fiel einer Videostreife auf, als der Mann am Kreuz Lübeck auf die Autobahn A 1 in Richtung Norden fuhr. Er beschleunigte teilweise auf 150 Km/h. Fazit: zwei Monate Fahrverbot Eine Videostreifenwagenbesatzung fuhr am gestrigen Nachmittag gegen ...

