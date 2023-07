Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Mehrere Papiercontainer entzündet - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (21.07.) registrierten Polizei und Feuerwehr vier Containerbrände auf der Lübecker Altstadtinsel. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Kurz nach Mitternacht informierte eine Anwohnerin die Feuerwehr, nachdem sie in der unteren Fleischhauerstraße Brandgeruch wahrgenommen hatte. Durch die Einsatzkräfte konnten schließlich zwei brennende Altpapiercontainer festgestellt werden, die zügig durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht wurden.

Gegen 00:40 Uhr folgte eine weitere Meldung über eine Rauchentwicklung in der Straße An der Mauer. Auch hier war die Entzündung eines Papiercontainers ursächlich.

Kurz darauf wurde eine zivile Streifenwagenbesatzung auf einen dritten Brandort in der Straße Großer Bauhof aufmerksam. Hier hatte sich das Feuer offensichtlich gerade erst im Inneren des Behältnisses entzündet.

Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Da die Brände in allen Fällen schnell entdeckt worden sind, begrenzte sich der Sachschaden auf die jeweiligen Container. Eine genaue Schadenssumme kann bisher nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst war in der Nacht mit der Spurensicherung betraut. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen werden durch die Lübecker Kriminalpolizei geführt, die einen Tatzusammenhang prüft. Da intensive Fahndungsmaßnahmen in der Nacht nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen führten, werden Zeugen gesucht, die zwischen 23:30 Uhr und 01:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Fleischhauerstraße, An der Mauer oder im Bereich der Straße Großer Bauhof gemacht haben. Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-131 0 oder per E-Mail an K11.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell