POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinwirkung

Stürzelbach (ots) - Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 23.20 Uhr, kam es an der Grillhütte in Stürzelbach, Auf dem Schleihahn, zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien eine bislang unbekannte männliche Person an der Hütte, in der zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung stattfand. Nachdem der Mann von dort verwiesen wurde, entfernte er sich zunächst. Kurze Zeit später kam er ...

