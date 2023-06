Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung und Diebstahl

Stürzelbach (ots)

Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 23.20 Uhr, kam es an der Grillhütte in Stürzelbach, Auf dem Schleihahn, zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien eine bislang unbekannte männliche Person an der Hütte, in der zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung stattfand. Nachdem der Mann von dort verwiesen wurde, entfernte er sich zunächst. Kurze Zeit später kam er zurück, zerstörte mit einem Hammer einen Mülleimer und entwendete aus der Hütte eine Flasche Schnaps. Anschließend verließ er die Örtlichkeit und fuhr mit einem dunklen, vermutlich tiefergelegten, Pkw davon. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

