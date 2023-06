Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Fluterschen (ots)

Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 06.30 Uhr, ereignete sich in Fluterschen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher die Koblenzer Straße, aus Richtung Almersbach kommend, in Fahrtrichtung Stürzelbach. In der Ortslage Fluterschen stieß er mit dem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Kleintransporters der Marke Fiat. Bei dem Verkehrsunfall entstand zumindest an diesem Fahrzeug Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß weiter in Richtung Puderbach. Bei dem von ihm benutzten Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleintransporter, evtl. der Marke Citroen Jumper, gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell