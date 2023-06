Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erstmeldung: Brand Bahnhof Linz

Linz am Rhein (ots)

Am Bahnhof in Linz am Rhein kommt es aktuell zu einem größeren Brand. Ein Speditionsgebäude und eine unbekannte Anzahl an Güterwagons stehen in Vollbrand. Es befinden sich derzeit Rettungskräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Straßenmeisterei, der Landes- und Bundespolizei vor Ort. Sach- und Personenschäden können derzeit noch nicht beziffert werden. Aktuell sind keine verletzten Personen bekannt. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Die Ursache für den Brand ist im Moment noch ungeklärt. Die Polizei ruft die Bevölkerung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem wird dazu geraten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Die Polizei bittet derzeit von Rückfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell