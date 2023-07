POL-PPTR: Telefonbetrüger nutzen Schock aus

Stipshausen (ots) - In einem Reihenhaus in Stipshausen ist am Montagmorgen, dem 10. Juli 2023, gegen 2:30 Uhr, ein Brand ausgebrochen. Alle Bewohner des Hauses konnten noch rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Das Nachbargebäude wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, so dass eine 3-köpfige Familie dort nicht mehr wohnen kann. Durch den Brand entstand ...

