Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kfz-Diebstahl

Audi A6 Avant mit dem Kennzeichen KLE-DI515 entwendet

Kleve-Kellen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (4. September 2023) einen schwarzen Audi A6 Avant entwendet, der vor einem Wohnhaus an der De-Witt-Straße abgestellt war. Der etwa fünf Jahre alte Wagen trug das Kennzeichen KLE-DI515. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Audi gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02822 5040. (cs)

