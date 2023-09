Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Diebstahl von Gemüsekisten

Die Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Am Sonntag (3. September 2023) gegen 23:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter von der Ladefläche einer Erntemaschine etwa 1000 Gemüsekisten. Die Erntemaschine stand im hinteren Bereich eines Feldes an der Holtheyder Straße. Vier bislang unbekannte, männliche Personen fuhren mit einem größeren Fahrzeug über den Wirtschaftsweg entlang des Feldes bis zur Erntemaschine und luden die Pfandkisten in ihren Wagen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

