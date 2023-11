Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Angezündetes Toilettenpapier ruft Feuerwehr auf den Plan

Mit vier Fahrzeugen und 23 Wehrleuten ist die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch gegen 10 Uhr zu einem Brandalarm in einer Schule in der St.-Martinus-Straße ausgerückt. Schnell stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Personen in der Toilette im ersten Obergeschoss Toilettenpapier angezündet hatten, das für eine Rauchentwicklung sorgte. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen bereits erloschen. Sachschaden entstand keiner. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg dauern an.

Ravensburg

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Nachdem eine 18-jährige VW-Lenkerin am Dienstag kurz vor 7 Uhr in der Jahnstraße einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker ausweichen musste und dadurch ein Schaden an ihrem Fahrzeug entstanden ist, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg wegen Unfallflucht. Der Unbekannte wechselte auf Höhe der Robert-Bosch-Straße den Fahrstreifen von links nach rechts und übersah dabei offenbar den VW der 18-Jährigen. Diese wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und kollidierte mit dem Bordstein. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern melden.

Ravensburg

Einkaufswagen prallt gegen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Rund 1.000 Euro Sachschaden ist an einem Hyundai entstanden, der am Dienstag auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Schwanenstraße abgestellt war. Ermittlungen einer alarmierten Polizeistreife zufolge prallte in dem kurzen Zeitraum zwischen 13.50 Uhr und 14 Uhr ein Einkaufswagen gegen die linke hintere Tür. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Bad Waldsee

Technischer Defekt führt zu Brand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwoch kurz nach 19.30 Uhr ein Gefrierschrank in einem Wohnhaus in der Probst-Kügelin-Straße in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, weshalb nur geringer Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Wangen

Unter Drogen hinterm Steuer

Gleich zwei Fahrzeuglenker, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen, hat die Polizei am Mittwochabend im Stadtgebiet gestoppt. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Moped-Fahrers stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum fest, was ein Test bestätigte. Kurz nach 23 Uhr stoppten die Polizisten eine 23-jährige Autofahrerin, die ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen schien. Auch bei ihr schlug ein Vortest auf Drogen an. Beide Fahrer mussten die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Auf sie kommen nun, sofern die Ergebnisse der Blutuntersuchung die Drogenbeeinflussung bestätigen, ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu. Sowohl der 29-Jährige als auch die 23-Jährige mussten ihr Fahrzeug stehen lassen.

Wangen

Polizei findet bei Personenkontrolle Drogen

Bei der Personenkontrolle eines 30-Jährigen am Mittwoch gegen 18 Uhr am Busbahnhof hat eine Polizeistreife im wahrsten Sinne des Wortes einen guten Riecher bewiesen. Die Beamten nahmen bei dem 30-Jährigen deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Als der Mann während der Kontrolle flüchten wollte, rutsche er auf dem Nassen Boden aus. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in der Jacke des 30-Jährigen eine Tüte mit über 100 Gramm Marihuana. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Amtzell

Polizei ermittelt nach Brand wegen fahrlässiger Brandstiftung

Nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Gehöfts in Untermatzen am vergangenen Freitag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5641376) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Erkenntnissen der Beamten zufolge dürften am Nachmittag zwei Buben im Bereich des Heulagers mit Streichhölzern gespielt und dadurch den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen dauern an.

Waldburg

Fahrzeugbrand

Der Wagen einer 69-Jährigen ist am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in der Amtzeller Straße in Brand geraten. Die Frau stellte den Renault auf einem Parkplatz ab und stellte Rauch im Bereich des Motorraums fest. Kurz darauf bildeten sich Flammen, die ein Zeuge mit einem Feuerlöscher erfolgreich löschen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm im Anschluss die endgültigen Löscharbeiten. Die Polizei geht von einem technischen Defekt im Bereich des Motors aus, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Kißlegg

Auto landet auf dem Dach - Fahrerin leicht verletzt

Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit ist eine 23 Jahre alte Renault-Fahrerin am Mittwoch gegen 7.45 Uhr auf der L 265 zwischen Immenried und Rempertshofen auf Höhe Staighof nach rechts ins Bankett gekommen. In der Folge verlor die 23-Jährige die Kontrolle über den Wagen und schanzte über die Böschung in einen Straßengraben. Dort blieb der Renault auf dem Dach liegen. Die 23-Jährige konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An dem Renault, der mittels Kran geborgen werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Leutkirch

In Schlangenlinien auf Autobahn unterwegs

Alle drei Fahrstreifen inklusive des Standstreifens hat am Mittwoch kurz nach 9 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer benötigt, der zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Aichstetten durch seine Fahrweise die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife geweckt hat. Die Beamten versuchten zunächst, den 25-Jährigen zu überholen. Da dieser jedoch in dem Moment auf die linke Spur kam, mussten die Polizisten eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Schließlich gelang es den Beamten, den 25-Jährigen beim Eurorasthof von der Autobahn zu leiten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht und schläfrig wirkte. Im Fahrzeug fanden die Ermittler zudem Marihuana. Eine Blutentnahme in einer Klinik war die Folge, seinen Wagen musste der 25-Jährige bis zum nächsten Morgen stehen lassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Besitzes von Betäubungsmittel ermittelt. Er muss mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Aitrach

Unfall aufgrund Glätte

Aufgrund Glätte ist am Mittwoch kurz nach 21.30 Uhr ein 21-jähriger Ford-Fahrer auf der A 96 im Bereich der Autobahnauffahrt im Bereich der Anschlussstelle Aitrach von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 3.000 Euro, verletzt wurde niemand.

