Friedrichshafen

Hoher Sachschaden bei Einbruchsversuch

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen bei einem Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft in der Äußeren Ailinger Straße Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro angerichtet. Die Täter warfen mit einem zuvor ausgehobenen Schachtdeckel die Scheibe einer Glastüre ein und ergriffen offenbar daraufhin die Flucht, ohne etwas zu stehlen. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die gegen 1.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auto übersieht beim Abbiegen Radfahrer - Unfall

Beim Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Paulinenstraße hat sich ein 68 Jahre alter Radfahrer Verletzungen zugezogen. Ein 22 Jahre alter VW-Fahrer wollte nach links in die Werderstraße abbiegen und übersah dabei den auf dem Radstreifen fahrenden Mann. Bei der Kollision wurde dieser mutmaßlich eher leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Sachschaden wird eher gering eingeschätzt.

Friedrichshafen

Zwei Männer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Zum Teil schwere Verletzungen haben sich zwei Männer bei einem Arbeitsunfall auf einem Werkgelände in der Maybachstraße zugezogen. Beim Umsetzen einer großen, mehrere Tonnen schweren Maschine mittels Hydraulikfüßen kam es zum Unglück, woraufhin beide eingeklemmt wurden. Rettungskräfte brachten die Arbeiter nach medizinischer Erstversorgung in eine Klinik.

Oberteuringen

Einbruch - Diebe stehlen Geldbeutel und Safe

Einbrecher haben sich am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Rosenstraße in Hefigkofen verschafft und daraus Wertsachen gestohlen. Über eine zuvor aufgebrochene Terrassentüre gelangten sie in die Wohnung und stahlen einen Geldbeutel und einen Safe. Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden. Informationen und Tipps, wie Sie sich bestmöglich vor Einbrechern schützen können, finden Sie auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.kein-bruch.de.

Tettnang

Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Nachdem Diebe am Dienstag zwischen 10.45 Uhr und 12.45 Uhr am Bärenplatz ein hochwertiges Pedelec gestohlen haben, ermittelt der Polizeiposten Tettnang und bittet um Hinweise. Das über 5.000 Euro teure, vollgefederte Carbon-Rad vom Typ Cube Stereo Hybrid 160 HPC stand angeschlossen im Bereich zwischen dem Ärztehaus und des dortigen Sportgeschäfts. Hinweise zu Tat und Täter sowie zum Verbleib des orange-grauen Pedelecs, nehmen die Ermittler unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Meckenbeuren

Radfahrer von Pkw erfasst

Mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste am Mittwochmorgen ein Fahrradfahrer, nachdem er in der Ortsdurchfahrt Liebenau von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde. Eine 26 Jahre alte Mercedes-Fahrerin bog gegen 7.45 Uhr von der Bundesstraße in die Siggenweilerstraße ein und übersah dabei den 36-jährigen Radler. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 36-Jährige stürzte und sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge das Schlüsselbein brach.

Salem

Auto übersieht entgegenkommenden Motorradfahrer - Unfall

Bei einem Unfall am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Schlossseeallee entstand Sachschaden. Eine 48 Jahre alte Citroen-Lenkerin wollte nach links in eine Tiefgarage einfahren und übersah dabei einen auf der Straße entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei der Kollision entstand am Pkw etwa 3.000 Euro, an der Harley etwa 8.000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Pkw. Beide Beteiligten wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt.

Bodenseekreis / Konstanz

Tausende Euro an Betrüger übergeben

Eine Seniorin aus dem westlichen Bodenseekreis ist am Dienstag einer Betrugsmasche aufgesessen und hat ihre Ersparnisse an eine Unbekannte übergeben. Betrüger hatten telefonisch Kontakt zu der Frau aufgenommen, gaben sich als Polizist oder Staatsanwalt aus und schilderten, dass eine nahe Angehörige angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei eine Kautionszahlung in Höhe von 65.000 Euro fällig. Die Seniorin schenkte der Geschichte Glauben und gab an, nur einen Teil der Summe zur Verfügung zu haben. Im weiteren Verlauf gaben die Betrüger an, dass dieser Betrag direkt beim Amtsgericht Konstanz einzubezahlen sei, woraufhin sie sich auf den Weg machte. Weil sie angeblich nach der vereinbarten Frist dort ankam, teilten ihr die Anrufer mit, dass das Bargeld nun in der Paradiesstraße von einem "mobilen Abholdienst" in Empfang genommen werde. Dort traf sie auf die angekündigte Frau, welche den niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag in Umschlägen am Pkw der Seniorin wortlos in Empfang nahm und davonlief. Die Abholerin wird als 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 150 und 160 cm groß beschrieben und trug eine dunkle Jacke. Sie hatte eine normale Statur, ein südländisches Erscheinungsbild und kurze wellige Haare. Zeugen, die zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf die Übergabe aufmerksam wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Abholerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen. Hinweise und Tipps, wie Sie oder ihre Angehörigen sich im Betrugsfall verhalten können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

