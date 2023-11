Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Vier beschädigte Autos und eine leichtverletzte Person waren die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Ehlersstraße ereignet hat. Eine 45 Jahre alte Audi-Fahrerin war mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Daimler aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen Renault und dieser wiederum auf einen Smart aufgeschoben. Die 69-jährige Beifahrerin im Renault klagte über Schmerzen, eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war jedoch nicht notwendig. Der Gesamtsachschaden wird auf über 7.000 Euro beziffert.

Tettnang

Auto angefahren und die Flucht ergriffen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend auf dem Parkplatz im Bereich der Lindauer- / Wangener Straße beim Ausparken etwa 6.000 Euro Sachschaden angerichtet und ist im Anschluss einfach weitergefahren. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, die zwischen 18.15 Uhr und 20.45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Tausende Euro an Unbekannten überwiesen

Dreiste Betrüger haben eine Frau aus dem Raum Überlingen um einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag gebracht. Über das Internet hatte die 66-Jährige Kontakt zu einem fremden Mann, der sie über Monate hinweg um den Finger wickelte. Durch geschickte Gesprächsführung verschaffte er sich nach und nach das Vertrauen der Frau. Als der Mann, der angeblich im Goldgeschäft tätig sei, angab, bestohlen worden zu sein und nun finanzielle Unterstützung benötige, überwies sie mehrfach tausende Euro auf zum Teil ausländische Konten. Erst als mehrere Ungereimtheiten in der Geschichte auftraten, wurde sie misstrauisch und kontaktierte die Polizei. Nun ermittelt die Polizei Überlingen in dieser Sache. Hinweise rund um die unter dem Begriff "Scamming" bekannte Masche finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Salem

Nach Parkrempler geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Schlossseeallee ermittelt der Polizeiposten Salem und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte mutmaßlich beim Parkmanöver einen geparkten Mini touchiert und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 an die Polizei zu wenden.

Owingen

Fassadenbrand - Polizei sucht Zeugen

Zum Brand der Außenfassade eines unbewohnten Einfamilienhauses in der Schulstraße rückten am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell