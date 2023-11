Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Einbrecher wecken Hausbewohner auf

Einbrecher haben am Montagmittag in der Inselstraße einen Bewohner bei seinem Mittagschlaf aufgeweckt. Die Täter stiegen gegen 12 Uhr über einen Wintergarten in das Haus ein und hebelten hierbei unter anderem eine Terrassentüre auf. Nachdem die Unbekannten die Wohnung durchwühlt hatten, stießen sie im Schlafzimmer auf deren Bewohner und flüchteten. Beute machten sie bei ihrer Tat offensichtlich nicht. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Bismarckstraße hat das Polizeirevier Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen etwa sechs Personen gegen 0.30 Uhr aus noch unklaren Gründen aneinandergeraten sein. Im Verlauf des Disputs soll ein Beteiligter mit einer Glasflasche verletzt worden sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem genauen Ablauf und den Beteiligten dauern an.

Friedrichshafen

Pkw gestreift und davongefahren

Für nur rund 15 Minuten hat am Montagmorgen gegen 9 Uhr ein BMW-Fahrer seinen Wagen in der Windhager Straße abgestellt und später beschädigt vorgefunden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte den Pkw offensichtlich im Vorbeifahren und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er einfach davon. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat nun die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Mit Verkehrsschild kollidiert - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat das Polizeirevier Überlingen eingeleitet, nachdem ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Mühlenstraße ein Verkehrszeichen angefahren hat. Der Verursacher fuhr nach der Kollision davon, um die Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Alkoholisiert am Steuer

Mit einem Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot muss ein 32-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Lippertsreuter Straße rechnen. Beamte des Polizeireviers Überlingen hatten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei festgestellt, dass er alkoholisiert war. Ein Alkoholvortest ergab über 0,5 Promille, der 32-Jährige musste seinen Wagen daher stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell