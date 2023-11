Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagvormittag an einem Kia hinterlassen hat, der auf einem Parkplatz in der Nikolausstraße abgestellt war. Mutmaßlich beim Ausparken touchierte der Unbekannte den Kia zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr vorne rechts. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 43 Jahre alter Mann rechnen, der am Montag kurz nach 17 Uhr in der Grüner-Turm-Straße mehrere Frauen belästigt und beleidigt haben soll. Der stark alkoholisierte 43-Jährige versuchte in einer Bäckerei unter anderem, eine Angestellte anzufassen, was von einer weiteren Mitarbeiterin verhindert werden konnte. Im weiteren Verlauf beleidigte der 43-Jährige eine Angestellte und sprach mehrere Kundinnen unflätig an. Eine Polizeistreife konnte den Mann in unmittelbarer Nähe der Bäckerei antreffen und nahm ihn aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands in Gewahrsam. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung in der Arrestzelle zu.

Baindt

Sattelzug kracht in Leitplanke

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht haben Beamte des Polizeipostens Bad Waldsee eingeleitet, nachdem ein Sattelzuglenker am Montag gegen 11.45 Uhr auf der B 30 von einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer beim Wiedereinscheren geschnitten wurde und dabei mit der Leitplanke kollidiert ist. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge überholte der Unbekannte den 61-jährigen Sattelzuglenker im noch vierspurigen Bereich zwischen Ravensburg und Bad Waldsee etwa auf Höhe Egelsee. Nach dem Überholvorgang soll der Unbekannte so knapp vor dem 61-Jährigen wieder eingeschert sein, dass dieser nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Kollision mit der Schutzplanke entstand am Sattelzug des 61-Jährigen rund 10.000 Euro Sachschaden, an der Leitplanke ein solcher in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem Auflieger mit blauer Plane und ausländischem Kennzeichen unterwegs war, setzte seine Fahrt indes in Richtung Bad Waldsee fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07524/4043-0 bei der Polizei melden.

Achberg

In Leitplanke gekracht - hoher Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und gut 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der A 96 ereignet hat. Der 36-jährige Lenker eines Porsche Panamera war gegen 20.50 Uhr in Richtung Memmingen unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verlor und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der Porsche wurde durch die wuchtige Kollision abgewiesen und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Ein 30 Jahre alter Mitfahrer, der nicht angegurtet war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Um den stark beschädigten Porsche kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Isny

Unbekannte entwenden Sporttasche

Ein Arbeiter ist am Montag in der Mittagspause von einem bislang unbekannten Täter bestohlen worden. Der Mann stellte seine Sporttasche im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 13 Uhr auf einer Parkbank in der Rainstraße ab und war kurzzeitig weg. Bei seiner Rückkehr stellte er das Fehlen der Puma-Tasche fest. Personen, die in dem kurzen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib der Tasche geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Kißlegg

Betrunken zur Polizei gefahren

Nicht schlecht gestaunt haben Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Kißlegg, als am Montag kurz vor 10.30 Uhr ein 50-Jähriger mit dem Auto zu einer Vernehmung auf die Dienststelle gekommen ist. Da von dem Mann deutlicher Alkoholgeruch ausging und ein Vortest knapp 1,4 Promille ergab, musste der 50-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen. Er muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kißlegg

Zwei Ortstafeln entwendet

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende jeweils ein Ortsschild in der Le Pouliguen-Straßen und in der Sebastian-Kneipp-Straße entwendet. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

