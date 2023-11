Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Wald

Dieb wird von Ladenbesitzern gestellt und schlägt zu

Beim Diebstahl in einem Hofladen zur Selbstbedienung ist ein 65-Jähriger am Sonntagabend von den Besitzern ertappt worden. Als der Mann flüchtete, nahm das Paar die Verfolgung des 65-Jährigen auf und stellte diesen. Bei einer Rangelei schlug der Flüchtende der 39-jährigen Eigentümerin ins Gesicht und versuchte diese zu beißen. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 65-Jährige wird nun wegen räuberischen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Neufra

Alkoholisierter Autofahrer landet auf Grundstück und verursacht hohen Sachschaden

Zwei Stahlzäune und eine Reihe Hecken hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag überfahren, als er auf der L 448 zwischen Neufra und Bitz im Bereich Freudenweiler alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Privatgrundstück gelandet ist. Zum Stehen kam der Wagen des 79-Jährigen an der Garage des Einfamilienhauses. Der Unfallverursacher verletzte sich glücklicherweise nur leicht und wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Fahrzeuglenker mit über 0,5 Promille alkoholisiert. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Auf den 79-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Der Verursachte Sachschaden wird auf insgesamt rund 30.000 Euro beziffert. Allein an dem Pkw, der von einem Abschleppdienst abtransportiert wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Bad Saulgau

Rollerfahrer kommt von Fahrbahn ab und verunglückt tödlich

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen ist ein 31-Jahre alter Rollerfahrer tödlich verunglückt. Der Zweiradfahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen gegen 5.45 Uhr möglicherweise bedingt durch die Witterung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über die dortige Leitplanke gestürzt. Während der 31-Jährige in einem angrenzenden Graben zum Liegen kam, rutschte das Zweirad mehrere Meter weiter über die Fahrbahn. Der Rollerfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße einseitig gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten beim Ausleuchten der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell