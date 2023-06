POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Northeim (ots) - Kaltenburg-Lindau, OT Gillersheim, Grasweg, Sonntag, 18.06.2023, 10.55 - 19.40 Uhr GILLERSHEIM (Wol) - Zeugen gesucht. Am Sonntag kam es im Grasweg in Gillersheim zwischen 10.55 - 19.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Pkw VW des 24-jährigen Geschädigten war am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wachenhausen ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr den Grasweg in Richtung Wachenhausen und beschädigte beim Vorbeifahren den Pkw VW. ...

mehr