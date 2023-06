Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Ostlandstraße, Freitag, 16.6.2023, 23.45 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - Am Freitagabend wurde ein 50-jähriger Pkw-Fahrer in der Ostlandstraße, in Nörten-Hardenberg kontrolliert.

Bei der Überprüfung wurde von den Polizeikräften festgestellt, dass der Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss steht.

Er wurde daraufhin zwecks Blutentnahme zur hiesigen Dienststelle verbracht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 50-jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

