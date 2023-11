Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Herbertingen

Unfallverursacher setzt seine Fahrt unbeirrt fort

Vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit kam in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:00 Uhr, ein 18-jähriger Lenker eines BMW´s in der Marbacher Straße von der Fahrbahn ab und touchierte einen Laternenpfahl. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch einen Zeugen, welcher sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs merkte, konnte ihm Anschluss der Unfallverursacher ermittelt werden. An der Straßenlaterne und am BMW entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Der Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

