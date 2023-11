Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf

Traktor entwendet und vor der Polizei geflüchtet

Am Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr stellte der Besitzer fest, dass einer seiner Traktoren aus der Kiesgrube bei Otterswang entwendet worden war. Kurze Zeit nach der Meldung bei der Polizei, stellte eine Streife den Traktor im Bereich Krauchenwies fest. Dem bislang unbekannten Täter gelang es jedoch in unwegsamem Gelände den entwendeten Traktor zu verlassen und fußläufig vor der Polizei zu flüchten. Der Traktor wurde sichergestellt. Der Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/2016-0 nimmt Hinweise zu dem Täter und der Tat entgegen.

Meßkirch

Schlägerei

Über den 18-jährigen Geschädigten wurde bekannt, dass er am Freitagabend gegen 22:30 Uhr am Adlerplatz von mehreren Personen tätlich angegriffen worden sei. Ihm sei während der Fahrt mit seinem Pkw von ihm unbekannten Personen signalisiert worden anzuhalten. Als er ausstieg sollen ihn mehrere Personen geschlagen haben, die erst damit aufhörten, als sich eine weitere unbekannte Personengruppe dem Geschehen näherte. Hierauf gelang es dem Geschädigten, sich nach Hause zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 entgegen.

Schwenningen

Beifahrer erlitt Platzwunde nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Vermutlich unter Alkoholeinwirkung stand der Fahrer eines Citroen, der am Freitagabend, gegen 22:40 Uhr zwischen Unterglashütte und Schwenningen von der Fahrbahn abkam und eine Böschung herunterrutschte. Der angegurtete, 29-jährige Fahrer blieb unverletzt, allerdings zog sich sein 22-jähriger Beifahrer eine nicht unerhebliche Platzwunde zu, die eine weitergehenden medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus nach sich zog. Am Pkw entstanden durch den Aufprall, bzw. das Streifen mehrerer Bäume massive Schäden in Höhe von geschätzten 6000 Euro. Erste Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers bestätigten sich in einem Atemalkoholtest. Die Auswertung der entnommenen Blutprobe zur Bestimmung eines Alkoholwertes im Blut steht noch aus. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.

Neufra

Kollision mit Felswand, Straßenlaterne und Carport

Am Freitagabend, gegen 21:10 Uhr kam es auf der Rathausstraße in Neufra zu einem Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer eines BMW kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einer ersten Kollision mit einer Felswand, prallte er auf eine Straßenlaterne und an einen Carport. Beim Aufprall mit der Straßenlaterne, wurde diese aus ihrer Verankerung gerissen und gegen eine weitere Laterne, sowie einen Zaun geschleudert. Herumfliegende Teile beschädigten einen im Carport abgestellten Pkw, an dem unter anderem Scheiben zu Bruch gingen. Durch das Unfallgeschehen zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus einer stationären Weiterbehandlung bedurften. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 30 000 Euro. Der entstandene Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen, Carport und dem geschädigten Pkw wird auf weitere 30 000 Euro beziffert. Zur Aufnahme ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten des BMW kam die Freiwillige Feuerwehr, zur Sicherung der Laternen der Bauhof vor Ort. Die polizeilichen Unfallermittlungen zur Ursache dauern an.

