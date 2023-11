Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Überlingen

Golf flüchtet nach Auffahrunfall

Am Freitagabend, gegen 19:50 Uhr kam es am Kreisverkehr Wiestorstraße / Friedhofstraße zu einem Auffahrunfall. Hierbei fuhr die 28-jährige Geschädigte mit ihrem 1er BMW an den Kreisverkehr heran und hielt dort verkehrsbedingt an. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Pkw, ähnlich eines VW Golf, fuhr dem haltenden BMW hinten auf und setzte im Anschluss seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in die Friedhofstraße fort, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Am BMW entstand ein geschätzter Schaden von 2000 Euro. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 bittet um Hinweise zum Verursacher.

Überlingen

Medizinische Notlage erkannt und Rettung eingeleitet

Am Freitagnachmittag, um 15:00 Uhr leistete eine 37-jährige Überlingerin einer Autofahrerin Hilfe bei der Bedienung ihres Autos. Die Fahrerin hatte es zuvor offenbar nicht geschafft einen Gang einzulegen. Hiernach setzte die 65-jährige Autofahrerin ihr Fahrt zunächst fort, war aber in ihrer Fahrweise augenscheinlich unsicher, weshalb sie ihr Auto abstellte und von der hilfeleistenden Frau in die Nähe ihrer Wohnanschrift gefahren wurde. Die 37-jährige verständigte anschließend die Polizei, welche über das Autokennzeichen die Halteranschrift ermittelte und mit der Betroffenen Kontakt aufnehmen konnte. Die Beamten stellten mögliche und augenscheinlich auch erhebliche medizinische Probleme bei der Frau fest und verständigten eine Rettungswagenbesatzung, welche sich zusammen mit einem Notarzt um die weitere medizinische Versorgung der Dame kümmerten.

Friedrichshafen-Ailingen

Zeugensuche: Mutwillig beschädigten unbekannte mehrere Autos

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere, in der Ittenhauser Straße auf einem Parkplatz abgestellte Autos. An drei Autos konnten beschädigte Außenspiegel und Scheibenwischer festgestellt werden. Der Schaden wird auf insgesamt 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Hinweise zu den Tätern.

Friedrichshafen

Zeugensuche: Parkenden VW-Bus angefahren und geflüchtet

Am Freitagabend in der Zeit von 19:00 - 22:30 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter einen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ehlersstraße abgestellten VW-Bus an. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter um die Schadensregulierung und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Am geschädigten Multivan entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Hinweise zum Verursacher.

Friedrichshafen-Meistershofen

Zeugensuche: Driftender Pkw gefährdet Gegenverkehr

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr kam einer 44-jährigen Autofahrerin in der Teuringer Straße ein driftendes Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste sie stark abbremsen. Auch das driftende Auto hielt kurz an, fuhr dann aber nach Angaben der Geschädigten mit Vollgas in Richtung Oberteuringen davon. Zu dem Auto liegt bislang keine nähere Beschreibung vor. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Hinweise zu dem driftenden Verursacher.

