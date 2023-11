Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen / Meßkirch / Neufra / Sauldorf / Krauchenwies

Verkehrskontrollen - Autofahrer alkoholisiert, unter dem Einfluss von BtM und ohne Führerschein unterwegs

Gleich mehrere Autofahrer müssen nach Polizeikontrollen im Bereich des Polizeireviers Sigmaringen mit einem Bußgeld oder gar einer Strafanzeige rechnen. Drei alkoholisierte Pkw-Lenker im Alter zwischen 26 und 60 Jahren stoppten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend. Die Fahrer hatten jeweils rund ein Promille. Bei einem 42-Jährigen in Sauldorf schlug ein Drogenvortest positiv auf Methamphetamin an. Auch er musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben und durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Nüchtern, dagegen ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 39-Jähriger in Sigmaringen unterwegs. Ihn und die Halterin des Wagens erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sigmaringen

Pkw Anhänger beschädigt - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Weil sein Anhänger ein merkwürdiges Fahrverhalten zeigte, nahm ein 64-Jähriger sein Fahrzeuggespann am Donnerstagabend genauer unter die Lupe. Wie er feststellen musste, hatte sich ein Unbekannter an seinem Anhänger zu schaffen gemacht und an diesem zwei Reifen zerstochen sowie die Plane aufgeritzt. Der Mann stellte sein Gespann daraufhin ab und verständigte die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen ermitteln nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nehmen Hinweise auf den unbekannten Täter unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Die Tat dürfte am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr im Bereich der Keltenstraße / Oberbergstraße begangen worden sein.

Sigmaringen

Nach Streit Falschaussage getätigt

Nach einem Streit hatte am Mittwoch eine 44-Jährige ihren Partner auf dem Polizeirevier Sigmaringen wegen Körperverletzung angezeigt. Wie die Frau nun einräumen musste, hatte sich die Tat so jedoch nicht zugetragen, weshalb sie nun mit einer Strafanzeige wegen falscher Verdächtigung rechnen muss.

Sigmaringen

Pkw angefahren - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Auf rund 2.500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein bislang Unbekannter an einem geparkten Pkw in der Leopoldstraße hinterlassen hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Wagen am Donnerstag zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr gestreift und ist anschließend einfach davongefahren. Um die Schadensregulierung hat sich der Verursacher nicht gekümmert, weshalb das Polizeirevier Sigmaringen nun strafrechtliche Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen hat.

Sigmaringen

Aus Dorfladen gestohlen

Mehrere Dosen eines Energydrinks hat ein bislang unbekannter Mann am vergangenen Freitagmorgen, 27.10., aus einem Dorfladen zur Selbstbedienung in Sigmaringen-Jungnau gestohlen. Wie Videoaufzeichnungen zwischenzeitlich belegen, trat der etwa 40 Jahre alte Mann gegen 7.15 in der Bruckstraße in das auf Vertrauensbasis geführte Geschäft und steckte die Ware in seinen Rucksack. Der Täter trug zur Tatzeit eine grüne Winterjacke und eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Seine dunklen längeren Haare hatte er nach hinten gegeelt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise auf den Unbekannten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B 311 zwischen Göggingen und Krauchenwies ereignet hat, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro, eine Person wurde leicht verletzt. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer wollte die Bundesstraße von Ablach aus in die Straße "Am Gipfele" überqueren. Hierbei übersah er eine Toyota-Lenkerin, die von Göggingen in Richtung Krauchenwies unterwegs war. In der Folge kollidierten die beiden Pkw im Kreuzungsbereich. Der Unfallverursacher zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 51 Jahre alte Toyota-Fahrerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Um die beiden stark beschädigten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Ostrach

Kupferdiebe am Werk

Auf Kupfer hatten es Diebe abgesehen, die sich in den vergangenen Tagen an einer Wasserpumpstation im Bereich Jettkofen/Greut zu schaffen gemacht haben. Zwischen Donnerstag, 26.10., und Donnerstag, 02.11., haben die Unbekannten an dem Gebäude mehrere Regenrinnen und Fallrohres sowie ein Teil der Dachabdichtung und Kupferteile eines Fenstersimses abmontiert und gestohlen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

