Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bundesstraße nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Ravensburg / B 30 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der B 30 ereignet hat, musste die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Nord und Ravensburg-Süd in Fahrtrichtung Friedrichshafen bis gegen 19.00 Uhr voll gesperrt werden. Ein 26 Jahre alte Fahrer eines Renault-Transporters prallte aus noch unklarer Ursache auf einen Pannentransporter, der in diesem Moment auf dem Seitenstreifen von einem Skoda mit Anhänger aufgeladen werden sollte. Durch die wuchtige Kollision drehte sich der Renault um rund 90 Grad und kippte auf der Fahrbahn zur Seite um. Der VW-Transporter wurde durch den Aufprall gegen den Anhänger geschoben, wobei auch dieser sowie der Skoda beschädigt wurden. Der 26 Jahre alte Unfallverursacher sowie zwei weitere Unfallbeteiligte des VW erlitten den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden durch Rettungsdienste in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz befand sich die örtliche Feuerwehr, eine Umleitung wurde eingerichtet. Insgesamt dürfte bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell