POL-RE: Marl/Dormagen: Cash erschnüffelt Drogenversteck

Seit April 2023 führt das Fachkommissariat für Drogendelikte ein verdecktes und umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen eine Marler Bande, wegen des illegalen Drogenhandels von nicht geringen Mengen. Gegen die Mitglieder der Bande, fünf Marler im Alter von 33 bis 48, wurden am Mittwoch (09.08.) Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Mit der Unterstützung von Cash, der polizeilichen Drogenspürnase, durchsuchten die Kolleginnen und Kollegen insgesamt vier Wohnungen in Dormagen (1) und Marl (3). Alle fünf Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Bei den Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittelnden eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln, Waffen und weitere Beweismittel. Sie stellten alles sicher. Die sichergestellten Betäubungsmittel haben einen Straßenverkaufswert von ca. 70.000 Euro. Zwei der Verdächtigen, ein 38-jähriger und ein 36-jähriger Marler, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Essen am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen und Auswertungen dauern weiter an.

Die Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen lobt die hartnäckige Ermittlungsarbeit: "Eine Ermittlungskommission ist eine besondere Organisationsform und steht für eine größere Dimension der Ermittlungen. Die Sicherstellung der Drogen und Waffen ist das Ergebnis akribischer Ermittlungsarbeit."

