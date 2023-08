Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

2.000 Euro Schaden hinterließ ein bislang unbekannter Fahrer an einem geparkten Ford Fiesta, der an der Schulze-Delitzsch-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Die Unfallflucht fand am Donnerstag, zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr, statt.

Datteln:

Auf dem Parkplatz Am Schemm wurde am Donnerstagnachmittag ein schwarzer Ford Ranger beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt - es befindet sich ein Kratzer fast über die gesamte rechte Fahrzeugseite. Die Beschädigung ist zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr entstanden.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell