Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendliche sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der heute Morgen am Berliner Platz einer 17-Jährigen an die Brust gefasst hat. Die Jugendliche aus Essen war gegen 6.50 Uhr aus dem SB 16 am ZOB Bottrop ausgestiegen - genau wie der gesuchte Mann. Auf dem Weg zum Bahnhof - an einer Ampel - soll der Mann die 17-Jährige dann beqrapscht haben. Die Jugendliche lief daraufhin weiter in Richtung Bahnhof - der Mann stellte sich an eine Haltestelle. Wenig später informierte die 17-Jährige die Polizei. Wer Hinweise zu dem Vorfall selbst oder dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden. Der gesuchte Mann konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,80m groß, breite Statur, braune Haare.

