Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad am Bodensee

Mit Softair-Pistole umhergeschossen

Eine Gruppe Jugendlicher, die auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Hardtstraße mit einer Waffe hantiert haben soll, hat am Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge hatte mehrere Knallgeräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Bei der Kontrolle der Personen im Bereich einer Skateranlage stellten die Einsatzkräfte schließlich bei einem 14-Jährigen eine Softair-Waffe samt dazugehörigen Metallkugeln sicher. Er muss nun mit einem Bußgeld aufgrund des öffentlichen Führens der Luftdruckwaffe rechnen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Ehlersstraße entstanden. Ein 26 Jahre alter Ford-Fahrer bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Renault-Lenker an einem Fußgängerweg anhalten musste und fuhr diesem auf. Beide Pkw wurden bei dem wuchtigen Aufprall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallbeteiligten blieben hingegen glücklicherweise unverletzt. Betriebsstoffe, die ausgelaufen waren, wurden von der örtlichen Feuerwehr abgestreut.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung - Unbekannter zündelt in Bankvorraum

Im Vorraum einer Bank in der Friedrichstraße hat ein Unbekannter mutmaßlich am Mittwochmorgen gezündelt. Socken, sowie ein blaues Stofftuch und der Kopf einer Holzpuppe lagen angekokelt auf dem Boden, der ebenfalls auf wenigen Quadratzentimetern leicht geschmolzen ist. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen, die wegen Sachbeschädigung ermitteln, unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Zudem werden Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Bermatingen

Alkoholisierter Audi-Fahrer überschlägt sich

Überschlagen hat sich ein alkoholisierter Fahrer, der am Mittwoch gegen 17 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg im Bereich Brunachgraben / Fischweiher alleinbeteiligt von der Straße abgekommen ist, mit seinem Audi. Der Wagen geriet nach links in den Graben und überschlug sich einmal, wobei sich der 51 Jahre alte Fahrer leicht verletzte. An seinem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte schnell, dass der Fahrzeuglenker alkoholisiert ist. Ein Alkoholtest erhärtete den Verdacht und ergab knapp ein Promille. Die Polizisten ordneten in der Folge eine Blutentnahme in Krankenhaus an, beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Überlingen

Stark alkoholisierte Autofahrerin richtet gleich mehrfach Sachschaden an

Gleich mehrfach hat eine stark alkoholisierte Autofahrerin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich Lindenstraße / Münsterplatz Sachschaden verursacht. Die 26-Jährige kollidierte in der Lindenstraße zunächst mit einem BMW und schob diesen auf einen Toyota auf. Nach dem Unfall wendete die Frau, bevor sie am Münsterplatz gegen einen Blumentopf sowie ein Verkehrszeichen fuhr. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholvortest rund drei Promille. Die 26-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme abgeben, ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Insgesamt dürfte durch die Unfälle ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell