Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei vor Diskothek

In den Morgenstunden wurde eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen aus jeweils ca. 5 Personen gemeldet. Die Personen wurden unter Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen getrennt und die jeweiligen Personalien wurden festgestellt. Der Auslöser und der genaue Ablauf der Schlägerei konnte in der Nacht nicht herausgefunden werden. Dies wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Mindestens eine Person, ein 27 Jahre alter Mann, wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Über die Verletzungen der weiteren Beteiligten liegen bisher keine weiteren Erkenntnisse vor.

Einbruch in Schule

In der Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmittag drang ein bislang unbekannter Täter in das Graf-Zeppelin-Gymnasium ein, indem er eine Scheibe eintrat. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Personen denen im entsprechenden Zeitraum Verdächtiges im näheren Umfeld aufgefallen ist, mögen sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter T. 07541/7010 melden.

Überlingen

Unfall unter Alkoholeinfluss

In den frühen Morgenstunden wurde der Polizei im Bereich Münsterplatz ein Pkw mitgeteilt, der mehrere andere Fahrzeuge gerammt hatte. Die Beamten konnten einen Opel Corsa feststellen, an dessen Steuer eine 26-Jährige saß, die offensichtlich alkoholisiert war. Ein Alkotest bestätigte dies und ergab einen Wert von über drei Promille. Den ersten Ermittlungen zufolge war die Frau zunächst die Lindenstraße in Richtung Gradebergstraße gefahren und hat hier zwei geparkte Pkw aufeinander geschoben. Danach wendete sie und fuhr in Richtung Münsterplatz. Hierbei beschädigte sie einen Blumentopf eines Restaurants und fuhr letztlich gegen ein Verkehrszeichen am Münsterplatz, wo sie dann stehen blieb. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und sie musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Markdorf

Schlägerei vor Diskothek

Auf dem Parkplatz einer Diskothek kam es in den frühen Morgenstunden zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen. Diese entwickelt sich zu einem Gerangel, in dessen Verlauf mehrere bislang unbekannte Täter auf einen 27-Jährigen eintraten, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Im näheren Umfeld konnten von den Polizeibeamten mögliche Tatverdächtige kontrolliert werden. Deren genaue Tatbeteiligung ist derzeit noch nicht bekannt und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell